Дети в 1,5 раза чаще заражают COVID-19 членов семьи, чем взрослые – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирус совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

"На основе аналитических данных эпидемиологических расследований за период с 1 июня по 21 октября, 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи", – говорится в сообщении столичного штаба.

В сообщении уточняется, что среди заболевших взрослых COVID-19 был передан только 11%. Данное исследование организовали на основе свыше 280 тысяч случаев. При этом горожанам напоминают, что дети могут переносить коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме.

Москвичей и гостей столицы попросили соблюдать меры безопасности, а также по возможности минимизировать контакты с представителями старшего поколения.

Ранее в Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям.

За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев COVID-19.