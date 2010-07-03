Москвичей предупредили о порывистом ветре и дожде со снегом

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Спасатели предупреждают о порывистом ветре и дожде со снегом в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Непогода задержится до 21:00. Дождь будет переходить в мокрый снег, на востоке области местами сильный. В отдельный районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Скорость ветра составит до 17 метров в секунду.

Водителям рекомендуют парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Мосгорсправка": безопасность при сильном ветре



Из-за ветра в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. А на следующей неделе в Москву придут ноябрьские холода. Днем воздух прогреется не более чем до плюс 4–5 градусов.

Автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

Синоптики обратили внимание, что сейчас самое время для сезонной профилактики болезней. В этом помогут занятия спортом, умеренные физические нагрузки. Специалисты напомнили и о витаминах группы А,С, витаминном и растительном чае, адаптогенах, которые нужны организму осенью.

В сентябре в городе стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".

Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.