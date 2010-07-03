В Союзе православных граждан предложили ввести налог на бездетность

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Председатель Союза православных граждан России Валентин Лебедев предложил возродить советскую практику взимания налога с бездетных, сообщает ИА "НСН".

Он напомнил, что в Советском Союзе взимали 6-процентный налог со всех мужчин и замужних женщин с 20 лет до выхода на пенсию.

"Конечно, незамужние женщины этим налогом не облагались. И мы этого тоже не предлагаем. Естественно, мы сразу выводим за рамки людей нездоровых, инвалидов", – пояснил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в стране составила почти 150 тысяч человек.

Вице-премьер напомнила о двух ключевых национальных целях: это естественный прирост населения и увеличение продолжительности жизни. Она подчеркнула, что в стране падает рождаемость и не такими, как хотелось бы, темпами снижается смертность.

Как подчеркнула Голикова, многие регионы намеренно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от внешних причин, например ДТП.