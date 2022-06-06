Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

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Ведущему телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти стало плохо после завершения интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Об этом сообщает РИА Новости.
Телеведущий закончил интервью и перешел к его обсуждению с гостями передачи. Спустя несколько минут участники программы заметили, что с Джилетти стало плохо. Уточняется, что момента самого инцидента в эфире не показали.
После того как телеведущий появился в эфире после рекламной паузы, он объяснил приступ головокружения недостатком сахара или холодной погодой в Москве.
По словам Джилетти, первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине. Руденко подчеркнул, что отношение к плану власти страны сформулируют после ознакомления.
До этого итальянские СМИ сообщили, что глава МИД страны представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов, в котором обозначается прекращение огня, нейтралитет Украины, двустороннее соглашение Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также многосторонний договор по безопасности в Европе.
В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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