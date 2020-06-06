Более 12,3 млн тестов на COVID-19 провели в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 12,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За сутки сделано 335 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением по стране остаются 314 тысяч человек.

8 855 случаев COVID-19 в РФ выявлено за сутки. Всего в стране зафиксировано 458 689 случаев в 85 регионах. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.

По данным Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 6 761 166 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 128 893 случая. Отмечено 397 987 летальных исходов, прирост – 5 005 случаев.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что риск заразиться коронавирусом с приходом жары не снижается. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной, если вирус не купировать.