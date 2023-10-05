Экс-редактор Первого канала Овсянникова обжаловала приговор по делу о фейках о ВС РФ

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Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова подала жалобу на решение заочно приговорить ее к 8,5 года лишения свободы за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.

Апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Ее рассмотрят в Мосгорсуде, дату заседания пока не назначили.

Накануне суд заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за фейки о российской армии. Женщина получила срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Запрет был установлен сроком на четыре года.

14 марта 2022 года Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала начало служебную проверку по этому инциденту.

В октябре 2022-го адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что журналистка покинула территорию РФ. До этого МВД России объявило ее в розыск.

Уже в августе 2022-го столичный Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Овсянниковой. Арест должен был продлиться до 9 октября 2022 года.