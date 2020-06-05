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Общество

07:30

В Москве для лечения пациентов с COVID-19 используют барокамеры

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией используют барокамеры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Экспериментальную методику лечения с помощью гипербарической оксигенации (ГБО) используют в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В ней приняли участие 25 пациентов, которым провели 108 баросеансов.

"Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры – попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", – рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Процедура основана на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. В других клиниках также применяют методику нормобарической оксигенации, что позволяет насытить кислородом кровь без изменения давления.

Однако специалисты поясняют, что гипербарическая оксигенация является эффективнее за счет повышения давления и поступления в организм 100% кислорода.

Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. Гипербарический кислород также усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты.

К данному методу врачи также прибегают при воспалительных процессах у пациентов, вирусных заболеваниях, после инсульта, при сосудистых заболеваниях. Сеансы ГБО проводят в том числе людям с сахарным диабетом.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. К 1 июня сделано порядка 200–250 тысяч тестирований.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что за последние два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем, способных выявлять коронавирус.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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