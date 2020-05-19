Единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска действует в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве оказывается поддержка врачам, которые в круглосуточном режиме помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, а также действует единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска, которые находятся на самоизоляции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, полагаются дополнительные ежемесячные выплаты.
В материале говорится, что материальное поощрение из городского бюджета выплачивается в дополнение к федеральным надбавкам. Также с 13 апреля для медицинских работников парковка в городе стала бесплатной. К тому же врачам предоставили бесплатное проживание в отелях города.
Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты; студенты, трудоустроенные на должность младшей медсестры или младшего медбрата, получают зарплату с учетом региональных и федеральных надбавок.
Пациенты с COVID-19 и симптомами ОРВИ, которые лечатся дома, получают бесплатные препараты.
"В качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты получают медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению COVID-19", – говорится в материале.
Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями доставляют лекарства и медицинские изделия на дом. Также более 1,85 миллиона москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями получили по 4 тысячи рублей материальной помощи.
"В Москве разработан единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска, находящимся в режиме самоизоляции. Работает единый call-центр по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: +7 (495) 870-45-09", – говорится в сообщении.
Кроме того, помощь оказывается горожанам, которые потеряли работу из-за пандемии. По указу Сергея Собянина центры занятости населения перевели работу в дистанционный формат и упростили порядок оформления статуса безработного. Кроме того, введены дополнительные выплаты для безработных.
Пособия на детей от трех до семи лет в малообеспеченных семьях увеличили. Размер ежемесячного пособия установлен в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. Помимо этого, школьники и дошкольники из семей льготных категорий получают бесплатные продуктовые наборы.
10 мая стало известно, что по поручению Владимира Путина правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии.
Условие для их получения – сохранение предприятием не менее 90% работников. По сведениям кабмина, поддержку сможет получить более 970 тысяч организаций.
4 мая кабмин выделил Минэкономразвития РФ 2 миллиарда рублей, которые направят на субсидии малому и среднему бизнесу в регионах страны. Правительство также приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди них – отсрочка арендных и налоговых платежей, специальные кредитные программы и мораторий на банкротство.
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