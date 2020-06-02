В РФ разработали и выпустили около 30 тест-систем на COVID-19 – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние два месяца в России было выпущено почти 30 тест-систем, способных выявлять коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы буквально за 2 месяца выпустили, начиная от разработки тест-системы до постановки ее на промышленное производство и обеспечение лабораторными анализами непосредственно пациента, мы выпустили почти 30 продуктов", – заявил Мурашко.

Руководитель ведомства отметил, что подобной скорости от создания до регистрации ранее достичь не удавалось. Он назвал подобную тенденцию "успехом медицинской науки и промышленности России".

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что большая часть медицинских организаций России работает именно с отечественными тестами на коронавирус. В ведомстве отметили, что они обеспечивают достоверность диагностики. Кроме того, объемы производства позволяют уйти от зарубежных аналогов.

