Россияне активно закупаются в аптеках из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских аптеках фиксируется повышенный спрос на дезинфицирующие средства, сообщают "Дни.ру".

Как уточняется, продажи этих товаров в аптеках "Столички" и "Неофарм" в январе – феврале 2020 года увеличились на 134,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У россиян из-за угрозы коронавируса пользуются спросом гели-антисептики. На онлайн-площадке eapteka.ru в последнюю неделю февраля этих средств продали в четыре раза больше, чем неделей ранее. Продажи салфеток увеличились почти в два раза, а дезинфицирующих спреев – почти в пять раз.

Кроме того, аналитическое агентство DSM Group обратило внимание на активный рост продаж антибактериального мыла, антисептиков и салфеток с 20 по 26 февраля.

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

Столичное управление Роспотребнадзора также направило московским отелям предписание о том, как выстраивать работу в условиях возможного распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении Москвы 24.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

