Онищенко рассказал о причинах снижения требований к здоровью призывников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне цифровизации армии требования к здоровью призывников меняются, констатировал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Понятно, что если парень поступает на службу в спецназ – требования для него будут на уровне спортсменов сборной страны. Если же он занимается IT-технологиями, а это сегодня является основной многих родов войск, их оснащения и боеспособности, то там, в принципе, требования к здоровью совершенно другие. Он может быть в войсках, в которые раньше даже с плоскостопием не брали", – рассказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам академика, в настоящее время армия переоснащается с использованием новых технологий и цифровизации. Он также отметил важную роль так называемых IT-войск в защите страны, людей в них набирают по профессионализму, в связи с чем меняются и требования к состоянию здоровья.

Онищенко напомнил, что требования к здоровью призывников основываются на сведениях медицинской военной науки. Он также рассказал о правилах отбора, существовавших ранее.

"Везде требовалась высочайшая физподготовка. И сейчас она требуется, даже усиленно, для тех видов вооруженных сил, которые проходят под общим понятием спецназ. А все остальные рода войск – там тоже есть требования к физическому здоровью, но они очень дифференцированы. Учитывается также психическое здоровье, работоспособность, способность думать и анализировать", – отметил Онищенко.

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