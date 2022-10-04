Онищенко рассказал о причинах снижения требований к здоровью призывников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На фоне цифровизации армии требования к здоровью призывников меняются, констатировал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"Понятно, что если парень поступает на службу в спецназ – требования для него будут на уровне спортсменов сборной страны. Если же он занимается IT-технологиями, а это сегодня является основной многих родов войск, их оснащения и боеспособности, то там, в принципе, требования к здоровью совершенно другие. Он может быть в войсках, в которые раньше даже с плоскостопием не брали", – рассказал он в беседе с Общественной службой новостей.
По словам академика, в настоящее время армия переоснащается с использованием новых технологий и цифровизации. Он также отметил важную роль так называемых IT-войск в защите страны, людей в них набирают по профессионализму, в связи с чем меняются и требования к состоянию здоровья.
Онищенко напомнил, что требования к здоровью призывников основываются на сведениях медицинской военной науки. Он также рассказал о правилах отбора, существовавших ранее.
"Везде требовалась высочайшая физподготовка. И сейчас она требуется, даже усиленно, для тех видов вооруженных сил, которые проходят под общим понятием спецназ. А все остальные рода войск – там тоже есть требования к физическому здоровью, но они очень дифференцированы. Учитывается также психическое здоровье, работоспособность, способность думать и анализировать", – отметил Онищенко.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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