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Общество

04 октября, 23:07

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли еще 27 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в столице пандемия унесла жизни 5 370 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

В России за последние сутки зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 920 (27,8%) человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то, что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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