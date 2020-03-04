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Общество

12:19

Венедиктов попросит Собянина обеспечить видеонаблюдением участки для голосования 22 апреля

общество

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов намерен обратиться с просьбой к мэру столицы Сергею Собянину обеспечить видеонаблюдением все участки для голосования по вопросу изменения Конституции.

"У меня есть предложение написать мэру Москвы с просьбой изыскать ресурсы для восстановления или применения тотального видеонаблюдения на участках 22 апреля", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Кроме того, Венедиктов предлагает использовать комплексы обработки бюллетеней на всенародном голосовании. В частности, он считает, что их введение необходимо на двух третьих избирательных пунктах.

Ранее в Госдуме одобрили проведение голосования по Конституции 22 апреля. Оно будет тайным и добровольным.

Владимир Путин сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, около 66% россиян планируют проголосовать.

2 марта в Госдуму были внесены президентские поправки в Конституцию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что они занимают 24 страницы. При этом он не стал раскрывать их содержание.

ЦИК определила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

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