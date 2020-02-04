Число заболевших коронавирусом превысило 20,6 тысячи человек

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Фото: TASS/Zuma
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило отметку 20,6 тысячи человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
По данным ведомства, в Китае подтверждено более 20,4 тысячи случаев заражения 2019-nCov, из них почти 2,8 тысячи пациентов находится в тяжелом состоянии. Подозрения на заболевание зафиксировано еще у 23,2 тысячи жителей. В настоящее время от нового типа пневмонии скончались 425 человек.
Также известно о случаях выздоровления – побороть болезнь удалось 680 людям.
В других странах коронавирус подтвердился у 176 человек. В Таиланде число зараженных достигло 25, в Сингапуре – 24, в Японии – 21, в Южной Корее – 16, в Австралии – 13, в Германии – 12, в США – 11, в Малайзии – 10, во Вьетнаме – 10. Во Франции, ОАЭ, Канаде, Индии, Италии, России, Великобритании, Камбодже, Непале, Бельгии, Финляндии, Испании, Швеции, на Филиппинах и на Шри-Ланке зафиксированы единичные случаи. Единственная жертва вируса за пределами КНР была выявлена на Филиппинских островах.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Минздрав РФ рекомендовал для защиты от короновируса несколько препаратов
В настоящее время из китайского Уханя, который числится очагом вспышки, начали эвакуировать граждан РФ. Их доставят в реабилитационный центр в Тюменской области.
Правительство РФ приняло решение закрыть все полеты авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о планах прекращения чартерных рейсов в Китай. Помимо этого, приостановила пассажирское сообщение с КНР и РЖД.
Минздрав России порекомендовал для защиты от коронавируса несколько препаратов. Также вырос спрос на медицинские маски, несмотря на то, что в Москве случаев заболевания коронавирусом не было.
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