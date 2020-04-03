Глава Башкирии рассказал о возможной демократизации режима самоизоляции

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что режим самоизоляции определенно будет действовать в течение ближайших двух недель, однако он может быть демократизирован, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент необходимо тщательно изучить обстановку в регионе. Хабиров попросил местное правительство "провести мозговой штурм", чтобы исследовать развитие пандемии коронавируса в Башкирии.

"Важный для нас момент – принять правильное, умное решение. Надо определить, что работает, что нет. Режим самоизоляции с открытой датой, на этой неделе и на следующей неделе режим действует, возможно, мы его демократизируем", – заявил Хабиров.

В настоящий момент в Башкирии зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом. Двоих пациентов выписали из больниц. Случаев смертельных исходов в результате заражения COVID-19 обнаружено не было.

Всего в России за все время медицинских наблюдений зафиксировали 3548 эпизодов инфицирования, 771 из которых приходится на прошедшие сутки. Случаи заражения обнаружили уже в 76 регионах РФ.

Число инфицированных COVID-19 в России достигло 3 556



Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, что главы регионов получат дополнительные полномочия. Они должны будут принимать решения по профилактике коронавируса в зависимости от конкретной обстановки в субъектах РФ.

"До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории", – отмечал президент.

Кроме того, Путин поручил обеспечить в регионах особый порядок передвижения. Меры не будут касаться транспортных средств, которые осуществляют межрегиональные перевозки.