До 14 градусов и небольшая облачность ожидаются в столице 2 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в четверг, 2 октября, составит 12–14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 9–14 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть восточный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ вновь зафиксировали в Подмосковье заморозки. Они происходят третий вечер подряд. При этом на главной метеостанции Москвы на ВДНХ столбики термометров в ночь на 2 октября показывали 7,3 градуса. У гостиницы "Балчуг" температура воздуха составляла 10,1 градуса.

Специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказывала, что в предстоящие выходные, 4–5 октября, в Москве ожидается теплая погода. По ее данным, в эти дни будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. Также в воскресенье возможны небольшие дожди.