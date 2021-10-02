Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить обоняние после коронавируса

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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала Москве 24, что для восстановления обоняния после коронавируса в состав пищи должны входить продукты с цинком, витаминами А и В.
"Прежде всего надо обратить внимание на продукты с цинком. Этот микроэлемент влияет на выработку белка, стимулирующего рост обонятельных рецепторов. К таким продуктам относятся, например, тыквенные семечки, сыры, а также устрицы", – рассказала Макиша в интервью программе "Доктор 24".
По словам эксперта, витамин А является очень мощным антиоксидантом и способствует быстрому восстановлению клеток эпителия, в том числе нейроэпителия, который важен для обонятельной функции.
Для восстановления функции обоняния важны также витамины группы В. Макиша отметила, что они содержатся в цельнозерновых крупах и хлебе из цельнозерновой муки. Острые продукты, такие как чеснок, имбирь и острый перец, врач-диетолог не рекомендует использовать для стимуляции вкусовых рецепторов, чтобы не сжечь полость рта.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев развеял популярные фейки о коронавирусе, которыми россияне обмениваются в интернете.
Например, по словам эксперта, посылки из Китая не могут быть опасны, потому что даже при комнатной температуре вирус довольно быстро инактивируется. Не выдерживает критики и предположение о том, что вакцины вызывают бесплодие и другие болезни.
"Абсолютно дикий миф, неизвестно откуда взявшийся. Причем даже не наш, а иностранный. Есть исследования, которые показывают, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию", – заявил эксперт Москвы 24.
Научный сотрудник также советует не бояться бананов – вопреки мифам коронавирус не заражает эти плоды. Тем более что вирус не любит даже комнатную температуру, он очень быстро разлагается, поэтому передача его с бананами невозможна.
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