Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить обоняние после коронавируса

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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала Москве 24, что для восстановления обоняния после коронавируса в состав пищи должны входить продукты с цинком, витаминами А и В.

"Прежде всего надо обратить внимание на продукты с цинком. Этот микроэлемент влияет на выработку белка, стимулирующего рост обонятельных рецепторов. К таким продуктам относятся, например, тыквенные семечки, сыры, а также устрицы", – рассказала Макиша в интервью программе "Доктор 24".

По словам эксперта, витамин А является очень мощным антиоксидантом и способствует быстрому восстановлению клеток эпителия, в том числе нейроэпителия, который важен для обонятельной функции.





Марина Макиша врач-диетолог Продукты, богатые витамином А, это прежде всего печень, причем неважно – говяжья, свиная или куриная. Все фрукты и овощи, имеющие оранжевый цвет, например морковь и хурма.

Для восстановления функции обоняния важны также витамины группы В. Макиша отметила, что они содержатся в цельнозерновых крупах и хлебе из цельнозерновой муки. Острые продукты, такие как чеснок, имбирь и острый перец, врач-диетолог не рекомендует использовать для стимуляции вкусовых рецепторов, чтобы не сжечь полость рта.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев развеял популярные фейки о коронавирусе, которыми россияне обмениваются в интернете.

Например, по словам эксперта, посылки из Китая не могут быть опасны, потому что даже при комнатной температуре вирус довольно быстро инактивируется. Не выдерживает критики и предположение о том, что вакцины вызывают бесплодие и другие болезни.

"Абсолютно дикий миф, неизвестно откуда взявшийся. Причем даже не наш, а иностранный. Есть исследования, которые показывают, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию", – заявил эксперт Москвы 24.

Научный сотрудник также советует не бояться бананов – вопреки мифам коронавирус не заражает эти плоды. Тем более что вирус не любит даже комнатную температуру, он очень быстро разлагается, поэтому передача его с бананами невозможна.

