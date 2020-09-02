Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей в четверг, 3 сентября, ждет теплая погода, об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Ночью температура воздуха в столице установится на отметке в +11... +13 градусов. В это время суток осадков не ожидается. Постепенно начнет усиливаться ветер с восточной стороны, достигая скорости в 11 метров в секунду.

Днем воздух в Москве прогреется до +21... +23 градусов. Дождей также не ожидается. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду, однако местами будут наблюдаться порывы до 15 метров в секунду.

В связи с вероятностью возникновения сильного ветра в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения будет действовать с 9:00 3 сентября до 12:00 4 сентября.

В ближайшие выходные москвичей ожидает комфортная погода. Днем температура воздуха составит от +21 до +24 градусов. В то же время в выходные в Москве местами пройдут небольшие дожди, а также увеличится облачность.

По оценке синоптиков центра погоды "Фобос", сентябрь в России обещает быть теплым и засушливым. Среднемесячная температура воздуха превысит норму на 2-3 градуса. Кроме того, в России выпадет лишь 60-70% месячной нормы осадков.