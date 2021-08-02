МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителей столицы предупредили о грозе и усилении ветра. Непогода сохранится до конца дня, сообщили в столичном управлении МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 2 августа по городу Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Спасатели попросили водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила движения. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями. Пешеходам следует также избегать деревьев и шатких конструкций.
В Гидрометцентре добавили, что местами по Москве возможно повышение температуры до плюс 30 градусов.
Ранее власти Москвы посоветовали кафе и ресторанам закрыть веранды в связи с ухудшением погоды в столице. В мэрии напомнили о вероятных грозах.
Жители севера столицы поделились кадрами непогоды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: