МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы предупредили о грозе и усилении ветра. Непогода сохранится до конца дня, сообщили в столичном управлении МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 2 августа по городу Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Спасатели попросили водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила движения. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями. Пешеходам следует также избегать деревьев и шатких конструкций.

В Гидрометцентре добавили, что местами по Москве возможно повышение температуры до плюс 30 градусов.

Ранее власти Москвы посоветовали кафе и ресторанам закрыть веранды в связи с ухудшением погоды в столице. В мэрии напомнили о вероятных грозах.