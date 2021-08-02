Москвичей предупредили о жаре и возможном дожде в понедельник

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве и Подмосковье в понедельник, 2 августа, установится переменная облачность с температурой воздуха до плюс 31 градуса, передает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области – до плюс 31 градуса, пик температуры (выше 25 градусов) придется на интервал времени с 11:00 до 19:00", – рассказали синоптики.

По данным специалистов, климатическая норма будет превышена более чем на 4 градуса.

Кроме того, метеорологи рассказали о переменной облачности, которая может привести к кратковременному дождю. В столице также возможна гроза. Ветер в Москве ожидается преимущественно южный, местами с порывами до 12–17 метров в секунду.

Как заявил метеоролог Александр Голубев, пик жары на предстоящей неделе ожидается именно в понедельник, 2 августа. Он также добавил, что в остальные дни начала августа следует ожидать температуру на уровне 23–26 градусов тепла.