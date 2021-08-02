Москвичей предупредили о жаре и возможном дожде в понедельник

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве и Подмосковье в понедельник, 2 августа, установится переменная облачность с температурой воздуха до плюс 31 градуса, передает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области – до плюс 31 градуса, пик температуры (выше 25 градусов) придется на интервал времени с 11:00 до 19:00", – рассказали синоптики.
По данным специалистов, климатическая норма будет превышена более чем на 4 градуса.
Кроме того, метеорологи рассказали о переменной облачности, которая может привести к кратковременному дождю. В столице также возможна гроза. Ветер в Москве ожидается преимущественно южный, местами с порывами до 12–17 метров в секунду.
Как заявил метеоролог Александр Голубев, пик жары на предстоящей неделе ожидается именно в понедельник, 2 августа. Он также добавил, что в остальные дни начала августа следует ожидать температуру на уровне 23–26 градусов тепла.
Спасатели дали рекомендации по спасению от жары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: