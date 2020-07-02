Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Несмотря на это, врачи рекомендуют политику пока оставаться в самоизоляции. Он будет удаленно работать и гулять на свежем воздухе.

О том, что Назарбаев заразился коронавирусом, сообщили 18 июня. 79-летний экс-президент находился на самоизоляции и продолжал работать дистанционно.

За день до этого сообщалось, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заболел коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено и у его жены.

30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел COVID-19. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.