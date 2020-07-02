ЦИК обработала 99,9% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

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За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,93% россиян, против высказались 21,26%. Такие данные были предоставлены Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по результатам обработки более 99,9% протоколов.

Согласно последним сведениям, общероссийская явка составила почти 65%.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. В 21:00 общероссийское голосование закончилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

Так, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой рассказал, что серьезных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги, не зафиксировано. Согласно данным Мосгоризбиркома, в столице работали 3 604 участка по голосованию, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан.

Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что комиссия намерена проработать возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в ряде регионов. По ее словам, формат, который был опробован в Москве и Нижегородской области, получил очень большую популярность в других регионах.

Ранее Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию. "Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", – говорил президент России.