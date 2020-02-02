Минздрав проверит больницу в Чите после жалобы гражданина КНР с коронавирусом

Один из двух зараженных коронавирусом в России записал видео из больницы

Минздрав России поручил проверить условия в больнице города Читы Забайкальского края из-за жалобы гражданина КНР с коронавирусной инфекцией. Об этом написал замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем телеграм-канале.

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", – сообщил он.

Ранее появилась информация о том, что гражданин КНР лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Но, по его словам, врачи не предоставляют ему сведений о результатах анализов.

Как передает телеканал Москва 24, мужчина о своем диагнозе он узнал из новостей. Кроме того, пациент пожаловался на условия содержания и выразил сомнение в том, что медики смогут своевременно помочь ему. Он добавил, что хочет перед всеми извиниться. Гражданин Китая считает, ему не надо было ехать на родину.

Под карантин попали также жена мужчины и двухлетняя дочь – гражданка России, у нее высокая температура. Он рассказал, что беспокоится за свою семью.

В России известно о двух зараженных коронавирусом. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания по стране были приостановлены полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и обратно. Рейсы российских авиакомпаний в другие города КНР переведены с регулярной основы на чартерную. Приостановлены безвизовые турпоездки.

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС планируется 3–4 февраля. Самолеты ВКС привлекут по приказу Владимира Путина.

О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 304 человека, заражены более 14 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.