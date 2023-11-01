01 ноября, 11:51Общество
В Минздраве РФ сообщили, что состояние раненого журналиста Sputnik остается тяжелым
Фото: 123RF/semiglass
Состояние журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи, получившего травмы при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области, по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"Пациент продолжает получать необходимое лечение, его состояние пока остается тяжелым, но с положительной динамикой", – передает РИА Новости его слова.
В ночь на 12 октября над Белгородом был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. Сообщалось о двух пострадавших. Затем из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка.
Выяснилось, что в доме находились Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Журналист и его жена выжили, их доставили в больницу, остальные погибли.
16 октября в Белгороде похоронили четырехлетнюю дочь журналиста, его тестя и тещу. Акифи и его супруга не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находятся на лечении.
Позднее пострадавшего журналиста перевели на лечение в Москву.
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