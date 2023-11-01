Пострадавших в результате атаки БПЛА в Брянской области нет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Брянской области никто не пострадал в результате отражения силами ПВО атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА удалось ликвидировать над Стародубским муниципальным округом.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", – добавил губернатор региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей.

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