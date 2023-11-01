01 ноября, 09:52Происшествия
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Брянской области нет
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Брянской области никто не пострадал в результате отражения силами ПВО атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, БПЛА удалось ликвидировать над Стародубским муниципальным округом.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", – добавил губернатор региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 ноября средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей.
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