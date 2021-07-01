Вильфанд назвал "шаманизмом" прогнозы об июльской засухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детальные прогнозы о количестве осадков и засухе, которая якобы ожидает центр европейской части России, а также предсказание облачности до последних дней месяца невозможны с научной точки зрения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что никаких деталей прогнозировать невозможно, потому что долгосрочные предположения могут представляться только в вероятностном виде и контурно.
"Гидрометцентр предлагает авторам этих прогнозов представить методы прогнозирования, тогда будет повод для обсуждения. Возможно, изобретено что-то гениальное, но сейчас это больше похоже на шаманизм", – цитирует Вильфанда РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России о сильной засухе. Он отметил, что в регионе выпадет не более 20–30% от месячной нормы осадков. При этом в северо-западной части центра России может и вовсе не выпасть ни капли дождя. Также ожидается повышение температурного фона на 0,5–1 градус, подчеркнул метеоролог.
Также климатолог заявил, что сильная жара, а потом ливень с локальными наводнениями, как текущим летом в России, говорит о том, что климат "нервничает".
Он отметил, что погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, меняется характер климата.
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