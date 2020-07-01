Число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось до рекордно низкой отметки за 3 месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице выявлено 611 новых случаев заражения COVID-19, это самый низкий показатель с 6 апреля. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"41,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших – дети", – говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса. Из них 31,9% не имели клинических проявлений COVID-19. Коронавирус зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 611 выявленных случаев, на Московскую область – 306, Санкт-Петербург – 262, Ханты-Мансийский АО – 261, Свердловскую область – 256, Иркутскую область – 248.

Москвичи могут принять участие в массовом бесплатном тестировании на иммунитет к коронавирусу.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер ранее пообещал изучить исследование китайских ученых о новом типе свиного гриппа, который способен вызвать пандемию. Он напомнил, что факт обнаружения нового вируса еще раз указывает на то, что нельзя забывать про защиту от гриппа.