Минпросвещения РФ разработает единые учебники по всем предметам в течение трех лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Единые учебники по всем школьным предметам будут готовы в течение двух-трех лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Министр сообщил об этом в рамках Всероссийского совещания для руководителей исполнительных органов субъектов РФ.

"Мы задачу себе ставим, что в течение двух-трех лет по всем предметам будут разработаны единые государственные учебники", – приводит ТАСС его слова.

Ранее помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский сообщил о начале работы над созданием новых единых учебников по истории для учеников 5-х–9-х классов.

Он говорил, что новые пособия для средней школы будут готовы к 1 сентября 2024 года. По его словам, издание по всеобщей истории и истории РФ для 10-х–11-х классов, в свою очередь, будет состоять из четырех книг.

Позднее Мединский выступил с предложением добавить в учебник для 5-х–9-х классов больше портретов исторических личностей и фактов про них.



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