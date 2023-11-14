Матвиенко заявила о недопустимости дискуссий о месте Пушкина в школьной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Произведения Александра Пушкина и других классиков русской литературы всегда будут включены в школьную программу, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Конечно, творческое наследие авторов нашего "золотого фонда" – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова – это, безусловно, должно быть твердо закреплено в школьной программе и экзаменах, чтобы даже никаких попыток дискуссий на этот счет в обществе не возникало", – подчеркнула она.

Матвиенко сделала акцент на том, что российскую культуру необходимо сохранить в образовательной программе.

Спикер Совфеда отметила, что общество всегда реагирует на любые изменения в преподавании литературы и русского языка. Она напомнила о реформах, которые принимались ранее.

"Из экзаменов убирали устную часть, отказывались от написания сочинения. К счастью, сегодня все вернулось на круги своя", – резюмировала она.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что на изучение творчества Пушкина отводится 15% времени в каждом классе средней школы.

Он добавил, что в 10-х и 11-х классах произведения писателя изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классика используется и для итоговой государственной аттестации. Кравцов также отметил, что уже началась подготовка новых единых учебников для школ, в том числе по русскому языку и литературе.



Минпросвещения заявило, что переход на электронные учебники не планируется