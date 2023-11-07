Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке учебной литературы

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Министерство промышленности и торговли РФ предложило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025-го запустить эксперимент по маркировке учебной литературы. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В документе указано, что планируется провести эксперимент на всей территории РФ. Будет проведена маркировка средствами идентификации печатных учебников общеобразовательного назначения.

В пояснительной записке отмечено, что проект постановления правительства РФ разработал Минпромторг в рамках проработки предложений Российского книжного союза.

Отмечается, в проекте предусмотрена апробация механизмов цифровой маркировки учебников в РФ, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения опровергло исключение Пушкина из школьной программы. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что изучению его произведений в средней школе отводится до 15% времени.

По его словам, в десятых и одиннадцатых классах творчество писателя изучается через отношение к нему других авторов. Кроме того, классические произведения используются и для итоговой государственной аттестации.

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