В Зеленограде построят учебный корпус для школы № 1557

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Учебный корпус для школы № 1557 появится в районе Савелки. Проектная документация для строительства четырехэтажного здания уже согласована. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

"В здании, запроектированном на 300 учеников, будет 12 классов. Предполагается проводить обучение детей с пятых по восьмые классы. Также корпус будет полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказал он.

Уточняется, что в здании будут созданы шесть универсальных учебных кабинетов, также появятся три кабинета естественных наук с лаборантскими и оборудованием для проведения опытов, два кабинета иностранного языка с трансформируемыми перегородками, а также кабинет информатики.

Организуют две комбинированные мастерские для занятий трудом. Кроме того, появится библиотека, спортивный зал, актовый зал, кабинет астрономии и комната для шахматного кружка.

На прилегающей территории установят декоративные сооружения, высадят деревья и кустарники, обустроят газон, поставят забор. Появятся площадки для занятий спортом.

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