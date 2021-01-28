В Зеленограде построят учебный корпус для школы № 1557

28 января, 19:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Учебный корпус для школы № 1557 появится в районе Савелки. Проектная документация для строительства четырехэтажного здания уже согласована. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
"В здании, запроектированном на 300 учеников, будет 12 классов. Предполагается проводить обучение детей с пятых по восьмые классы. Также корпус будет полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказал он.
Уточняется, что в здании будут созданы шесть универсальных учебных кабинетов, также появятся три кабинета естественных наук с лаборантскими и оборудованием для проведения опытов, два кабинета иностранного языка с трансформируемыми перегородками, а также кабинет информатики.
Организуют две комбинированные мастерские для занятий трудом. Кроме того, появится библиотека, спортивный зал, актовый зал, кабинет астрономии и комната для шахматного кружка.
На прилегающей территории установят декоративные сооружения, высадят деревья и кустарники, обустроят газон, поставят забор. Появятся площадки для занятий спортом.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Фили-Давыдково началось строительство жилого дома на 349 квартир по программе реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: