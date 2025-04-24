В школе № 2120 назначен новый директор

Фото: телеграм-канал "Московское образование"

Педагог Наталия Файдюк назначена новым директором школы № 2120 в Москве, где ранее ученики избили одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Файдюк руководила школой № 2065 в Новомосковском округе с 2017 года. В качестве нового директора школы № 2120 ее представили в ходе встречи департамента с инициативной группой родителей учеников.

"На встрече обсудили все волнующие темы и совместно определили круг приоритетных вопросов для дальнейшего развития школы", – говорится в сообщении.

Перед новым руководителем образовательного учреждения были поставлены цели, выполнение которых проконтролирует ведомство. Отмечается, что Файдюк провела встречу с управленческой командой школы, а также определила конкретные цели, установила приоритеты и совместно с командой разработала план действий.

Об инциденте в школе № 2120 стало известно 22 апреля. Ученики избили одноклассника из-за необычной внешности, после чего его госпитализировали. К настоящему моменту ребенка прооперировали, он идет на поправку.

В связи с произошедшим правоохранители инициировали проверку. Кроме того, школа находится на особом контроле у департамента. В ходе расследования возбуждено дело о хулиганстве.

Злоумышленники были задержаны, исключены из школы и арестованы. Также правоохранители выяснили, что избиение было затеяно из-за желания подростков "противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".