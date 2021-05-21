Школьники Москвы смогут узнать результаты итогового собеседования на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты дополнительного периода испытаний для старшеклассников столицы – итогового собеседования и сочинения – можно будет узнать на портале mos.ru.

По словам руководителя регионального центра обработки информации Москвы Оксаны Карклиной, в дополнительный срок итоговое собеседование прошли более 400 человек, сочинение написали свыше 500.

"Всего в итоговом собеседовании приняли участие более 94 тысяч учеников, а в написании итогового сочинения – около 68 тысяч выпускников", – рассказала Карклина.

Дополнительные сроки испытаний были предусмотрены для тех, кто в основное время получил незачет либо пропустил аттестацию по уважительным причинам. Девятиклассники проходили итоговые собеседования, а 11-классники писали итоговое сочинение.

Помимо портала mos.ru, результаты также можно будет узнать в школе.

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