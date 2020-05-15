Каждый четвертый выпускник выступает за отмену ЕГЭ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство выпускников (32%) считает, что Единый государственный экзамен нужно перенести на другую дату в связи с пандемией коронавируса, сообщает News.ru.

В то же время каждый четвертый одиннадцатиклассник (24%) выступает за полную отмену ЕГЭ в 2020 году. Каждый пятый предлагает заменить ЕГЭ на другую форму сдачи экзамена.

Провести экзамен в традиционном формате, но в заранее запланированные сроки хотели бы 13% учеников. Еще 9% поддержали идею о переводе экзамена в дистанционный формат.

Что касается учеников девятых классов, то большинство из них в целом положительно восприняли бы возможность сдать ОГЭ онлайн. Отрицательно к инициативе отселились лишь 14% опрошенных девятиклассников.

Соответствующий опрос провели специалисты сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанного совместно с издательством "Просвещение". Всего в анонимных опросах приняли участие 1,2 тысячи девятиклассников и 1,3 тысячи одиннадцатиклассников.

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже. Окончательная дата будет установлена на основе данных о развитии эпидемиологической обстановки в России.

О переносе ЕГЭ сообщили 13 мая в Минпросвещения. В ведомстве объяснили, что экзамены передвинуты с 8 июня на более поздний период.

Позже министерство науки и высшего образования РФ объявило, что не рассматривало вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена до двух. О подобной возможности ранее заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.