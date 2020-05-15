Каждый четвертый выпускник выступает за отмену ЕГЭ в этом году

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинство выпускников (32%) считает, что Единый государственный экзамен нужно перенести на другую дату в связи с пандемией коронавируса, сообщает News.ru.
В то же время каждый четвертый одиннадцатиклассник (24%) выступает за полную отмену ЕГЭ в 2020 году. Каждый пятый предлагает заменить ЕГЭ на другую форму сдачи экзамена.
Провести экзамен в традиционном формате, но в заранее запланированные сроки хотели бы 13% учеников. Еще 9% поддержали идею о переводе экзамена в дистанционный формат.
Что касается учеников девятых классов, то большинство из них в целом положительно восприняли бы возможность сдать ОГЭ онлайн. Отрицательно к инициативе отселились лишь 14% опрошенных девятиклассников.
Соответствующий опрос провели специалисты сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанного совместно с издательством "Просвещение". Всего в анонимных опросах приняли участие 1,2 тысячи девятиклассников и 1,3 тысячи одиннадцатиклассников.
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже. Окончательная дата будет установлена на основе данных о развитии эпидемиологической обстановки в России.
О переносе ЕГЭ сообщили 13 мая в Минпросвещения. В ведомстве объяснили, что экзамены передвинуты с 8 июня на более поздний период.
Позже министерство науки и высшего образования РФ объявило, что не рассматривало вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена до двух. О подобной возможности ранее заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Когда российские школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году
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