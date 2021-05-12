Почти 21 тыс участников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Почти 21 тысяча участников напишут в дополнительный срок итоговое сочинение, являющееся допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом информирует официальный сайт Рособрнадзора.
"Почти 21 тысяча участников напишет итоговое сочинение в дополнительный срок", – подтвердили в ведомстве.
Там уточнили, что испытание пройдет 12 мая. При этом 508 участников вместо итогового сочинения будут писать изложение. Речь идет об гражданах, имеющих ограничения по здоровью.
Основная часть выпускников школ написали итоговое сочинение 15 апреля. 98% из них получили "зачет".
В Рособрнадзоре уточнили, что 12 мая сочинение смогут повторно написать получившие "незачет" при первой попытке. На испытание также попадут не явившиеся и не завершившие написание по уважительным причинам.
Итоговое сочинение начнут писать в 10:00 по местному времени регионов. Продолжительность выполнения работы – 3 часа 55 минут. При этом для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность составит на 1,5 часа больше. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов.
Следующая дополнительная дата для участия в итоговом сочинении назначена на 19 мая.
Ранее Рособрнадзор передвинул резервный день для написания итогового сочинения. Это произошло из-за установления нерабочих дней в период с 4 по 7 мая.
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