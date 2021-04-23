ОГЭ в девятых классах начнется 24 мая

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи ОГЭ, экзамены будут проходить с 24 мая по 2 июля. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что первый экзамен у учащихся будет по русскому языку. Он пройдет 24 и 25 мая. 27 и 28 мая школьники будут сдавать математику.

Резервные дни для сдачи назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля. Планируется, что дополнительно будет можно сдать экзамен 3–15 сентября.

В этом году девятиклассникам предстоит сдать ОГЭ только по русскому и математике, экзамены по предметам по выбору проводиться не будут.

Другим приказом утверждено расписание государственных выпускных экзаменов для учеников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы. 25 мая им предстоит сдать русский язык, а 28 мая – математику.

Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Для тех, кто не сможет сдать экзамен в основной период из-за болезни или другой уважительной причины, определены дополнительные даты: 13 июля и 17 июля, а также 3–5 сентября.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля. 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии.