ОГЭ в девятых классах начнется 24 мая

18:07
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи ОГЭ, экзамены будут проходить с 24 мая по 2 июля. Информация об этом появилась на интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что первый экзамен у учащихся будет по русскому языку. Он пройдет 24 и 25 мая. 27 и 28 мая школьники будут сдавать математику.
Резервные дни для сдачи назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля. Планируется, что дополнительно будет можно сдать экзамен 3–15 сентября.
В этом году девятиклассникам предстоит сдать ОГЭ только по русскому и математике, экзамены по предметам по выбору проводиться не будут.
Другим приказом утверждено расписание государственных выпускных экзаменов для учеников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы. 25 мая им предстоит сдать русский язык, а 28 мая – математику.
Резервные дни назначены на 8 и 16 июня. Для тех, кто не сможет сдать экзамен в основной период из-за болезни или другой уважительной причины, определены дополнительные даты: 13 июля и 17 июля, а также 3–5 сентября.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 17 июля. 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии.
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