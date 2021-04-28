Рособрнадзор передвинул резервный день для написания итогового сочинения

16:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В связи с установлением нерабочих дней в период с 4 по 7 мая Рособрнадзор передвинул срок написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что теперь выпускники будут писать работу 12 мая.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 2021 года", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Так, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии.
Экзамен по русскому языку, ставший наиболее массовым, будет проходить два дня: 3 и 4 июня. Кроме того, 7 июня пройдет экзамен по математике профильного уровня. 11 июня – по истории и физике. 15 июня учащиеся смогут сдать экзамен по обществознанию, 18 июня – по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии.
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