Рособрнадзор передвинул резервный день для написания итогового сочинения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с установлением нерабочих дней в период с 4 по 7 мая Рособрнадзор передвинул срок написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что теперь выпускники будут писать работу 12 мая.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая определила дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Так, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому языку, ставший наиболее массовым, будет проходить два дня: 3 и 4 июня. Кроме того, 7 июня пройдет экзамен по математике профильного уровня. 11 июня – по истории и физике. 15 июня учащиеся смогут сдать экзамен по обществознанию, 18 июня – по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии.