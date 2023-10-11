Минобразования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение

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Министерство образования Израиля переведет все школы на дистанционное обучение с воскресенья, 15 октября, сообщает РИА Новости.

Также это коснется и детских садов. Образовательные учреждения перейдут на формат регулярного и непрерывного обучения в соответствии с планами уроков, адаптированных как к возможности дистанционного обучения, так и к возможности физического обучения в школах.

Отмечается, что обучение будет также сосредоточено на эмоциональных и социальных аспектах, чтобы повысить психологическую устойчивость учащихся.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий