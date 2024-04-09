Рособрнадзор не получал запрос из Оренбуржья об особом порядке ЕГЭ из-за паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не получал запрос из Оренбургской области на установление особого порядка ЕГЭ из-за паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что если возникнет такая необходимость, то Рособрнадзор готов оперативно взаимодействовать и совместно выработать оптимальные решения.

Кроме того, единственный пункт проведения досрочного периода ЕГЭ в регионе находится в городе Оренбурге. Он пока не затронут паводком, указали в ведомстве.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее направила обращение для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников из регионов, затронутых наводнениями, а также для утверждения списка школ, ученики которых смогли бы сдавать экзамен как учащиеся из новых регионов России.

До этого сообщалось, что Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект нового расписания ЕГЭ на этот год, включая право выпускника пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Согласно документу, до 4 июля школьники могут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам, а до 5 июля – биологию, географию, базовую и профильную математику, историю, литературу и устную часть по иностранным языкам.

В пятницу, 5 апреля, в городе Орске Оренбургской области случился первый прорыв защитной дамбы. Спустя время стало известно о втором прорыве, а третий произошел около поселка Лесоторгового 8 апреля.

Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали почти 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, в том числе жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с этим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за наводнения в регионе эвакуировали почти 600 человек.