Минпросвещения РФ опровергает уход на карантин 3% школ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Минпросвещения РФ опровергли сообщения об уходе на карантин 3% школ, сообщает РИА Новости.
Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что в России из-за коронавируса и ОРВИ на карантин ушли 3% школ. По данным ведомства, Басюк оговорился и допустил досадную ошибку в процентах школ – учиться не будут только 0,29%.
Министерство просвещения РФ не будет принимать решений по переводу школ на работу в удаленном режиме. Образовательные учреждения вправе самостоятельно определять порядок работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Во избежание лишних контактов также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования. Эти меры вступят в силу с 5 октября.
Градоначальник подчеркнул, что в теории срок каникул могут продлить. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.
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