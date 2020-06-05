Школьники напишут итоговое сочинение 8 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Итоговое сочинение для тех, кто планировал сдавать его в дополнительные сроки, назначили на 8 июня. Дата утверждена Рособрнадзором, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в испытании примет участие 400 человек. Среди них будут те, кто не был на экзамене по уважительной причине, а также кто получил неудовлетворительную оценку во время первой попытки. Кроме того, итоговое сочинение напишут выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.

Экзамен проведут дистанционно. Для проведения итогового сочинения будет обеспечена защита персональных данных участников и их родителей. Кроме того, от разглашения будут ограждены контрольные измерительные материалы.

В настоящий момент уже более 99% прошедших испытание получили зачет. Именно такой результат является обязательным для выпускников этого года.

Для регистрации на итоговое сочинение ученикам отправят уведомление в личный кабинет на портале mos.ru. Оповещение должно прийти не позднее 5 июня.

Ранее поступала информация о проведении итогового сочинения 8 июня вместо 25 мая. Кроме того, 5 июня состоялось итоговое собеседование по русскому языку.

Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ. Так, тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по математике проведут 10 июля. Кроме того, новый регламент подразумевает наличие двух резервных дней – 24 и 25 июля.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при проведении ЕГЭ в столичных школах будут соблюдены все требования санитарной безопасности. Перед самим экзаменом, по ее словам, во всех школах будет организована генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.