Школьники напишут итоговое сочинение 8 июня

17:53
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Итоговое сочинение для тех, кто планировал сдавать его в дополнительные сроки, назначили на 8 июня. Дата утверждена Рособрнадзором, передает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в испытании примет участие 400 человек. Среди них будут те, кто не был на экзамене по уважительной причине, а также кто получил неудовлетворительную оценку во время первой попытки. Кроме того, итоговое сочинение напишут выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений.
Экзамен проведут дистанционно. Для проведения итогового сочинения будет обеспечена защита персональных данных участников и их родителей. Кроме того, от разглашения будут ограждены контрольные измерительные материалы.
В настоящий момент уже более 99% прошедших испытание получили зачет. Именно такой результат является обязательным для выпускников этого года.
Для регистрации на итоговое сочинение ученикам отправят уведомление в личный кабинет на портале mos.ru. Оповещение должно прийти не позднее 5 июня.
Ранее поступала информация о проведении итогового сочинения 8 июня вместо 25 мая. Кроме того, 5 июня состоялось итоговое собеседование по русскому языку.
Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ. Так, тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по математике проведут 10 июля. Кроме того, новый регламент подразумевает наличие двух резервных дней – 24 и 25 июля.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при проведении ЕГЭ в столичных школах будут соблюдены все требования санитарной безопасности. Перед самим экзаменом, по ее словам, во всех школах будет организована генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.
Москва обеспечит соблюдение всех санитарных требований при проведении ЕГЭ
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