Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, как передает ТАСС.

"В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах", – объяснили в пресс-службе ведомства.

Данное решение было принято в понедельник, 25 мая, на заседании министерства по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании вузов в 2020 году.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не только объявил даты проведения пробных экзаменов, но и сроки проведения тестирования по географии, литературе и информатике – они состоятся 3 июля.

О переносе ЕГЭ стало известно 13 мая. Сообщалось, что экзамены будут передвинуты с 8 июня на более поздний период.