Дети могут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток – Роспотребнадзор

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роспотребнадзор рекомендует носить маску и в ходе сдачи ЕГЭ, но не настаивает на этом: если ученикам в них тяжело писать работу, можно будет их снять.
"Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. При плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять", – рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она отметила, что маску и перчатки в общественных местах носить необходимо, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Таким образом, в Роспотребнадзоре рекомендуют организаторам ЕГЭ найти баланс между безопасностью и удобством. Если ситуация в регионе позволяет, людей в помещении мало и аудитория хорошо проветривается, риск заражения невысокий. Однако если окна открыть не получается, то социальной дистанции на ЕГЭ может не хватить.
Ранее Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Развести потоки учащихся на два дня было решено ради того, чтобы уменьшить число выпускников, одновременно присутствующих в пунктах проведения экзамена. Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.
25 мая стало известно, что 29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.
ЕГЭ в России начнется с 29 июня
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