Первому космонавту ОАЭ разрешили полет на орбиту

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Утверждены составы основного и дублирующего экипажей "Союза МС-15".

На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что в состав основного экипажа вошли космонавт Олег Скрипочка в качестве командира, астронавт NASA Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полета от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури (бортинженер-2). Дублеры – Сергей Рыжиков, Томас Маршберн и Султан Аль Неяди.

На орбиту корабль выведет ракета "Союз-ФГ". Пуск состоится в 16:57 по московскому времени в среду, 25 сентября, с "Гагаринского старта". Стыковка с МКС произойдет в тот же день в 22:45.

Хаззаа Аль-Мансури пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС.

Новым индикатором невесомости на космическом корабле "Союз МС-15" станет мягкая игрушка единорога. Индикатор по традиции выбирает командир корабля, которым в этот раз стал российский космонавт. Другие члены экипажа по желанию могут иметь свои индикаторы.

Хазза аль-Мансури привезет на МКС девять наборов с блюдами национальной кухни своей страны – 274 стограммовые банки с салуной и балалитом и 137 туб по 165 миллилитров для мадрубы.

Ранее сообщалось, что жители столицы и Московской области с 25 сентября по 4 октября смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) по вечерам. На данный момент на борту МКС находятся шестеро космонавтов 60 международного экипажа.

