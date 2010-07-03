Космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда

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Первый космонавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури привезет на МКС девять наборов с блюдами национальной кухни своей страны – 274 стограммовых банок с салуной и балалитом и 137 туб по 165 миллилитров для мадрубы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мадруба – это каша или паста из пшеницы, перетертой с куриным мясом и местными специями. Салуна – это рагу из баранины, а балалит – сладкая вермишель с кардамоном и соленым омлетом.

В полном объеме арабский паек подготовят к середине августа. Хазза аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. На Землю он возвратится 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. В настоящее время подготовка космической миссии ОАЭ продолжается в Подмосковье.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на МКС. Антропоморфного робота отправят в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований.