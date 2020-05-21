В РФ разрабатывается около 50 лекарств в связи с пандемией COVID-19

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Около 50 лекарственных препаратов разрабатывается в России в связи с пандемией коронавируса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На конференции Startup Village LiveStream он отметил, что в ближайшее время должны начаться их испытания.

"Мы тоже работаем, у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находится в разработке", – цитирует Медведева ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточняла, что в России работают над 47 вакцинами от коронавируса. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала, что во всем мире вакцинами занимается более сотни фармкомпаний. По ее словам, восемь образцов проходят клинические исследования.

При этом Вуйнович обратила внимание, что о появлении препарата говорить пока рано. В ВОЗ считают, что вакцину создадут уже в этом году, однако ее производство стартует в следующем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заключила, что раньше середины лета видимых результатов испытания никто получить не сможет.

Организация включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шестью занимаются в новосибирском центре "Вектор", двумя – в компании Biocad, одной – в НИИ вакцин и сывороток в Петербурге.