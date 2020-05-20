Тест, выявляющий коронавирус за полчаса, выпустят в ЕС

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Проект HG nCoV19 test, в разработке которого принимали участие государственные и частные организации из Ирландии, Италии, Великобритании и Китая, оправдал вложенные деньги. Данный тест может определить коронавирус за полчаса, приводит РИА Новости заявление Еврокомиссии.

Всего было 18 исследовательских проектов в области разработок по борьбе с COVID-19. Ожидается, что на рынок выпустят новую высокоточную экспресс тест-систему.

"Приятно видеть, что эти исследователи приняли вызов, быстро разработали эту новую диагностическую систему и ответили на наш экстренный призыв. Очень важно быстрее и точнее диагностировать коронавирус, поскольку это снижает риск дальнейшего распространения", – процитировали в ЕК комиссара по вопросам инноваций, исследований, культуре, образованию и молодежи Марию Габриэль.

Представленная система обладает высокой точностью. Отмечается, что у курирующей компании HiberGene уже есть разрешение для поставки тестов. Они появятся на европейском рынке.

Сейчас в России продолжаются разработки 47 вакцин от COVID-19. Так, в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих и изготавливающих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест-системах, которые проводят ПЦР- и ИФА-диагностику.

За последние сутки в России подтвердили 8 764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, на Москву приходится 2 699 случаев. Всего в РФ зафиксировано 308 705 случаев COVID-19.