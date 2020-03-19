Биолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Одним из факторов прекращения эпидемии нового коронавируса является процесс эволюции вируса, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
По ее словам, в новом хозяине происходит ослабление вируса, что можно было наблюдать на других вирусах, в том числе коронавирусах. В процессе перехода от человека к человеку вирус мутирует, и он, как правило, ослабевает.
"Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", – отметила Баранова.
Вторым фактором, по словам специалиста, является приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации. Но для этого коронавирусом должны переболеть 70 процентов населения Земли.
В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.
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