Ученые предупредили об усилении геомагнитной активности 14 сентября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Геомагнитная активность возрастет в воскресенье, 14 сентября, из-за попадания Земли в область солнечного ветра. Об этом предупредили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

При этом вспышечная активность останется низкой, однако возможны незначительные колебания, которые не будут представлять угрозы для планеты.

Вместе с тем ученые напомнили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность находилась на низком уровне и также не представляла опасности для планеты.

Ранее стало известно, что до конца сентября жители столицы смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) без использования спецтехники. Сообщалось, что в городе сохраняются благоприятные условия для наблюдения.

Космическая станция видна как очень яркая звезда, так как ее солнечные батареи хорошо отражают свет. МКС двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 28 тысяч километров в час.