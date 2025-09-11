Магнитные бури могут накрыть Землю 13–14 сентября

Фото: 123RF/archangel80889

Магнитные бури могут накрыть Землю 13 и 14 сентября, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, образование новых магнитных бурь второго и третьего уровней по 5-балльной шкале ожидается из-за появления на видимой стороне Солнца крупной экваториальной корональной дыры, которая расположена в плоскости вращения планет.

Как отметили в учреждении, за первые десять дней сентября были зафиксированы три магнитных бури планетарного масштаба – 2, 6 и 10-го числа. При этом в августе была только одна геомагнитная буря, наблюдавшаяся с 8-го на 9-е число.

Ученые пока не могут сказать, связано ли это с возможностью возврата звезды к пиковым уровням активности. Солнце в настоящее время посылает противоречивые сигналы. Например, уровень вспышечной активности в последнее время снизился в несколько раз, что может быть локальным перерывом, который не имеет отношения к глобальным тенденциям, пояснили в лаборатории.

В ночь на 10 сентября ученые зарегистрировали необычную магнитную бурю, которой не было в прогнозах. Единственная гипотеза, которая объясняет случившееся, заключается в том, что бурю спровоцировало формирование так называемой крупной суббури – явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.